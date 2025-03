Gualtieri “Garantire le migliori condizioni ai detenuti nelle carceri”

ROMA (ITALPRESS) – “La città di Roma ha l’obiettivo di seguire le parole di Papa Francesco, cercando di mantenere viva la speranza delle persone detenute. L’obiettivo è che venga elargita una pena non repressiva ma bensì riabilitativa e che attraverso protocolli siano garantiti ai detenuti i diritti fondamentali delle persone”. Così il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dei servizi di Roma Capitale per la popolazione detenuta negli istituti penitenziari romani.

“L’Amministrazione comunale assume con pieno impegno la responsabilità di creare un servizio carcerario ottimizzato e ricco di progetti e attività indispensabili per un futuro reintegro nella società delle persone – aggiunge il primo cittadino -. I protocolli sono molto importanti perché ci permettono di lavorare per il loro bene”.

“Gli ambiti di lavoro – sottolinea Gualtieri – sono principalmente quattro, ovvero il miglioramento del loro riconoscimento anagrafico, dal momento che il detenuto viene arrestato fino al termine della pena; Aumentare e facilitare i suoi contatti con la rete sociale, considerando i lavori di avvocati, assistenti sociali e tutte quelle figure che ruotano intorno ai detenuti; Favorire accesso e accoglienza anche a chi non ha familiari, offrendo loro ascolto e supporto costante e infine il potenziamento dei percorsi culturali e professionali interni, i quali garantiscono poi al detenuto di riscattarsi a livello sociale quando esce dal carcere”.

“Infine non dobbiamo dimenticarci dei vari progetti che i nostri istituti promuovono, da quelli in favore della donna a quelli per ridurre la dipendenza da sostanze stupefacenti”, conclude Gualtieri.

