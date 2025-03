Gualtieri “Garantire ai detenuti i diritti fondamentali delle persone”

ROMA (ITALPRESS) - ROMA (ITALPRESS) - “L’Amministrazione comunale assume con pieno impegno la responsabilità di creare un servizio carcerario ottimizzato e ricco di progetti e attività indispensabili per un futuro reintegro nella società delle persone detenute". Così il sindaco Roberto Gualtieri, a margine della presentazione dei servizi di Roma Capitale per la popolazione detenuta negli istituti penitenziari romani. "L'obiettivo è che la pena non sia repressiva bensì riabilitativa e che attraverso protocolli siano garantiti ai detenuti i diritti fondamentali delle persone - aggiunge -. I protocolli sono molto importanti perché ci permettono di lavorare per il loro bene”. xr1/vbo/gtr