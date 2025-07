Gualtieri “Cisl un pilastro per la modernizzazione della città”

ROMA (ITALPRESS) – “Voglio ringraziarvi perchè il modo in cui a Roma state interpretando la difesa degli iscritti è di interesse generale e ha fatto di voi insieme alle altre forze sindacati un pilastro che sta portando alla modernizzazione della nostra città. E considera le persone come delle risorse fondamentale”.

Lo ha detto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto in occasione del XX Congresso della CISL al Palazzo dei Congressi a Roma, alla presenza di 1034 delegate e delegati di tutte le regioni italiane. “Un ringraziamento sentito alla Segreteria Nazionale della CISL Daniele Fumarola. Auguro un congresso importante che segna quest’oggi i 75 anni di questo grande lavoro – prosegue Gualtieri – avete accettato questa sfida e insieme agli altri sindacati è stato siglato un protocollo per fare partire i lavori per i cantieri del giubileo. Abbiamo ereditato una città in grande crisi, facendo un grande lavoro e investendo sulla risorse umane per una trasformazione di Roma profonda e incisiva. E sentiamo di poter contare sul vostro impegno per far ripartire questa città e farne un modello ambientale, di difesa del lavoro e delle diseguaglianze sociali e territoriali. Infine Roma Capitale sta investendo sull’intelligenza artificiale per avere un’impronta sulla sostenibilità e sulla sicurezza dei dati, che non deve sostituire ma potenziare il lavoro. Ma serve un grande controllo per questa trasformazione”, conclude il sindaco capitolino.

– Foto xc7/Italpress –

(ITALPRESS)