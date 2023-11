MILANO (ITALPRESS) – Il Gruppo Piaggio si presenta a EICMA consolidando la propria posizione di primo costruttore europeo. Al 30 settembre 2023 il Gruppo ha venduto nel mondo 454.400 veicoli, registrando un fatturato di 1.626,2 milioni di euro. L’utile netto è stato pari a 85,7 milioni di euro, il più alto mai registrato nel periodo di riferimento. Inoltre, il margine lordo è cresciuto del 9,3%, l’Ebitda ha registrato il valore più alto nel periodo, in progresso del 13,8%. Nei primi nove mesi del 2023 in Europa il Gruppo Piaggio ha confermato la leadership nel segmento scooter, con una quota del 23,1%, mentre sul mercato nordamericano degli scooter la quota sale al 29,5%. Nel settore scooter si segnalano le ottime performance di vendita dei modelli a ruota alta Piaggio Beverly e Piaggio Medley, e l’incremento a doppia cifra del fatturato di Vespa nei mercati occidentali. Nel settore moto si evidenzia il notevole apprezzamento del mercato per la nuova Moto Guzzi V100 Mandello. In casa Aprilia il nuovo motore da 660cc ha dimostrato un’estrema versatilità, portando alla vittoria Jacopo Cerutti nel Campionato Italiano Motorally, in sella all’Aprilia Tuareg, mentre la sportiva Aprilia RS 660 si è rivelata grande protagonista nella categoria Twins Cup del prestigioso campionato USA MotoAmerica, piazzando due piloti sul podio della classifica generale.

A EICMA 2023 prosegue la forte spinta al rinnovamento e all’ampliamento della gamma dei marchi motociclistici del Gruppo Piaggio. Regina del Salone milanese è la nuova Moto Guzzi Stelvio, un nome mitico, da sempre sinonimo di turismo avventuroso, che nasce sulla più evoluta base tecnica Moto Guzzi. Per la Casa dell’aquila si amplia e si rinnova anche la gamma V85, con un nuovo motore e nuove versioni. Sul fronte Aprilia riflettori puntati sulla nuova RS 457, la piccola sportiva leggera e divertente che guarda al futuro, sia delle nuove generazioni che di nuovi mercati. Da sempre icona di stile, Vespa presenta le nuove versioni di Primavera e Sprint, aggiornate e con tanta tecnologia, disponibili ora anche in versione Elettrica con batteria removibile. I best seller a ruota alta Piaggio, Liberty, Medley e Beverly, si presentano nella gamma 2024, mentre l’e-scooter Piaggio 1 arriva nella sua versione più potente, per un commuting urbano sempre più brillante.

