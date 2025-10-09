Gruppo FS, focus sull’intermodalità alla fiera TTG

RIMINI (ITALPRESS) - Busitalia e Trenitalia hanno presentato alla fiera TTG di Rimini, uno degli eventi più importanti nel settore del turismo, le loro ultime innovazioni, ribadendo il loro impegno verso un “trasporto più sostenibile e integrato”. Busitalia ha messo in evidenza i suoi nuovi investimenti e le linee di servizio, che coprono attualmente 10.300 collegamenti al giorno. sat/azn