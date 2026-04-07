Gruppo CAP con Anaci per un servizio idrico più efficiente nei condomini

MILANO (ITALPRESS) – Gruppo CAP, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, e ANACI Milano – Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari – hanno siglato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di rafforzare in modo strutturato la collaborazione tra il gestore del servizio idrico, gli amministratori di condominio e i cittadini che vivono negli edifici amministrati.

L’accordo, della durata di 48 mesi, riconosce il ruolo strategico degli amministratori di condominio come punto di raccordo tra il gestore e migliaia di utenti. Attraverso strumenti operativi dedicati, momenti di formazione e una comunicazione più diretta, l’intesa punta a semplificare la gestione delle forniture idriche nei condomìni, migliorare i tempi di risposta alle richieste e rendere più chiaro e immediato il rapporto tra Gruppo CAP e gli utenti finali. L’obiettivo è costruire un dialogo più efficace tra chi gestisce il servizio idrico, chi amministra gli edifici e chi vive quotidianamente il servizio, favorendo una gestione più semplice, trasparente ed efficiente delle forniture nei contesti condominiali. Uno strumento di collaborazione che non sostituisce i canali ufficiali previsti dalla normativa di settore ma li affianca, rendendo più fluido il rapporto tra gestore e cittadini.

“L’accordo tra Gruppo CAP e ANACI Milano rappresenta un riconoscimento concreto del ruolo strategico degli amministratori, quali interlocutori qualificati tra gestore e cittadini – ha dichiarato Leonardo Caruso, presidente Anaci Milano – Grazie a una collaborazione strutturata e a canali dedicati, sarà possibile garantire risposte più rapide e una gestione del servizio idrico più efficiente, trasparente e sostenibile, a beneficio diretto dei condomìni e della collettività. Non è solo un accordo tra enti, ma un impegno concreto per migliorare la qualità del servizio e rafforzare la tutela del cittadino”. “Con questo accordo vogliamo rafforzare il dialogo con una categoria professionale che svolge un ruolo centrale nel rapporto tra gestore e cittadini – ha dichiarato Yuri Santagostino, presidente esecutivo di Gruppo CAP -. Gli amministratori di condominio sono spesso il primo interlocutore per le famiglie su temi legati al servizio idrico. Mettere a disposizione canali dedicati, strumenti operativi e momenti di confronto significa migliorare l’assistenza e rendere più semplice la gestione delle forniture per migliaia di utenti”.

Uno degli elementi centrali dell’accordo è l’attivazione di strumenti operativi riservati agli amministratori associati ANACI, pensati per rendere più rapida ed efficace la gestione delle richieste legate alle forniture idriche condominiali. Gruppo CAP metterà a disposizione un canale telefonico prioritario all’interno del proprio call center, con un’opzione specifica nel sistema di risposta vocale, e un servizio di call back che, in caso di attese superiori agli standard previsti, garantisce all’amministratore di essere richiamato entro quattro ore. Le richieste provenienti dagli amministratori potranno così essere gestite con maggiore rapidità, con benefici concreti anche per i condòmini che attendono risposte o interventi relativi alla propria fornitura. L’intesa prevede anche un impegno congiunto sul fronte della formazione e della prevenzione delle criticità attraverso due sessioni di aggiornamento all’anno su tematiche di interesse per gli amministratori, come il regolamento del servizio idrico, le responsabilità connesse alla gestione degli impianti interni e le buone pratiche tecniche. A queste si affiancheranno contenuti on demand, consultabili su una piattaforma dedicata. Gruppo CAP e ANACI lavoreranno inoltre alla redazione di un manuale operativo sul controllo dei sistemi idrici condominiali e di linee guida condivise sulla gestione del contratto idrico nei condomìni. Documenti che, condivisi con tutti gli associati ANACI, forniranno indicazioni tecniche e operative per una gestione più efficace del rapporto con il gestore e per la corretta manutenzione degli impianti. Con lo stesso obiettivo gli amministratori aderenti all’Associazione riceveranno comunicazioni periodiche sulle iniziative e sui materiali informativi messi a disposizione da Gruppo CAP.

Il protocollo rappresenta un passo ulteriore nel rafforzamento della collaborazione tra Gruppo CAP e il mondo dell’amministrazione condominiale, con l’obiettivo di rendere sempre più semplice il rapporto tra il gestore del servizio idrico e i cittadini. Attraverso strumenti condivisi, formazione e canali di comunicazione dedicati, l’intesa punta a costruire un modello di collaborazione stabile tra il gestore, gli amministratori e gli utenti finali, contribuendo a migliorare la qualità del servizio e la gestione delle forniture idriche nei condomìni del territorio.

– foto ufficio stampa Gruppo Cap –

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