SASSARI (ITALPRESS) – Grosso incendio nelle campagne di Giave, in località Campu Giavesu. Da questa mattina la macchina regionale antincendio coordinata dal Corpo Forestale è impegnata per contenere le fiamme che si stanno progressivamente ampliando. Inizialmente è stato disposto l’intervento di due elicotteri leggeri, decollati dalle basi operative di Anela e Bosa, a supporto delle squadre impegnate nelle attività di spegnimento a terra.

La situazione è però peggiorata ed è stato richiesto un ulteriore potenziamento del dispositivo con il Super Puma della base elicotteristica di Alà dei Sardi, impiegato per contribuire alle operazioni contro il rogo.

Successivamente è stato richiesto anche l’intervento di un elicottero leggero proveniente dalla base di Sorgono, seguito successivamente da un ulteriore mezzo decollato dalla base di Farcana. La gravità del rogo ha portato così gli operatori a richiedere anche l’ausilio di due Canadair provenienti da Olbia.

-Foto Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).