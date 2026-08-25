In auto con tre coltelli a Porto Torres, arrestato un turista

PORTO TORRES (SASSARI) – È stato arrestato dai carabinieri al porto commerciale di Porto Torres un turista straniero trovato in possesso di tre coltelli, due dei quali con lama a scatto superiore ai 5 centimetri. L’intervento è scattato nella mattinata di sabato 22 agosto, dopo una segnalazione delle guardie particolari giurate in servizio nello scalo marittimo. I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno controllato l’auto dell’uomo e, durante la perquisizione, hanno trovato i due coltelli a scatto nella tasca della portiera anteriore lato guida, quindi immediatamente disponibili, e un terzo coltello da cucina, con lama di 20 centimetri, nel bagagliaio. Le armi sono state sequestrate e il turista è stato arrestato in flagranza per porto abusivo di armi. Su disposizione della Procura di Sassari è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. Il Tribunale di Sassari ha successivamente convalidato l’arresto.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).