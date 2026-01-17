WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “A partire dal 1° febbraio 2026, a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia verrà applicata una tariffa del 10% su tutte le merci spedite negli Stati Uniti d’America. Il 1° giugno 2026, la tariffa aumenterà al 25%. Questa tariffa sarà dovuta e pagabile fino al raggiungimento di un accordo per l’acquisto completo e totale della Groenlandia”. Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump riferendosi ai paesi europei che negli ultimi giorni hanno mandato truppe in Groenlandia. Una decisione che il tycoon ritiene che porterà a una “situazione molto pericolosa per la sicurezza, la protezione e la sopravvivenza del nostro pianeta. Questi paesi, che stanno giocando a questo gioco molto pericoloso, hanno messo in gioco un livello di rischio che non è sostenibile né sostenibile”.

“Abbiamo sovvenzionato la Danimarca, e tutti i paesi dell’Unione Europea, e altri, per molti anni, non applicando loro dazi doganali o altre forme di remunerazione. Ora, dopo secoli, è tempo che la Danimarca restituisca: la pace mondiale è in gioco! – ha sottolineato – Cina e Russia vogliono la Groenlandia, e non c’è nulla che la Danimarca possa fare al riguardo. Attualmente hanno due slitte trainate da cani come protezione, una delle quali è stata aggiunta di recente. Solo gli Stati Uniti d’America, sotto la guida del presidente Donald J. Trump, possono partecipare a questo gioco, e con grande successo! Nessuno toccherà questo sacro pezzo di terra, soprattutto perché è in gioco la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e del mondo intero”.

Il presidente Usa conclude il post affermando che “gli Stati Uniti d’America sono immediatamente disponibili a negoziare con la Danimarca e/o con uno qualsiasi di questi paesi che hanno messo a rischio così tanto, nonostante tutto ciò che abbiamo fatto per loro, inclusa la massima protezione, per così tanti decenni”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).