ROMA (ITALPRESS) – “La previsione di un aumento dei dazi verso i Paesi che hanno inviato militari in Groenlandia è un errore e non la condivido, condivido l’attenzione che la Presidenza americana dedica all’Artico e va evitata l’eccessiva ingerenza di attori ostili”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Seul.

“Non c’è un problema politico con la Lega su questo punto”, risponde Meloni a una domanda sulla Lega che ieri aveva accusato l’Europa di “bellicismo” in merito all’annuncio di Donald Trump su nuovi dazi per i Paesi che difendono la Groenlandia.

“Mi pare che dal punto di vista americano non fosse chiaro il messaggio che era arrivato da questa sponda dell’Atlantico, e che il rischio sia quello che le iniziative di alcuni Paesi europei fossero lette in chiave anti-americana – ha detto Meloni – Invece non era quella l’intenzione che si aveva. Chiaramente gli attori che preoccupano sono altri, però questo messaggio mi è sembrato che non fosse affatto chiaro”.

“Se la mia interpretazione è corretta, e cioè che sul lato americano c’è una preoccupazione per un’ingerenza eccessiva su una zona strategica e dal lato europeo c’è una volontà di aiutare ad affrontare questo problema, che è anche nostro, la strada giusta non sia quella diciamo di discutere tra di noi, ma sia quella di lavorare insieme per rispondere a una preoccupazione che ci coinvolge tutti. Sto lavorando per cercare da parte mia di abbassare la tensione e tornare a dialogare”, ha aggiunto.

La volontà di alcuni paesi europei di inviare le truppe in Groenlandia va letta nell’ottica “di partecipare a una maggiore sicurezza, non nel senso di un’iniziativa fatta nei confronti degli Stati Uniti, ma semmai nei confronti di altri attori. Mi pare che su questo ci sia stato un problema di comprensione e di comunicazione, per quello che mi riguarda continuo a insistere sul ruolo della Nato – ha aggiunto la Premier – E’ la Nato il luogo nel quale noi dobbiamo cercare di organizzare insieme strumenti di deterrenza verso ingerenze che possono essere ostili in un territorio che è chiaramente strategico – ha aggiunto Meloni – e credo che il fatto che la Nato abbia cominciato a lavorare su questo sia una buona iniziativa. A maggior ragione perché la Nato ha cominciato a fare questo lavoro credo che sia un errore oggi imporre nuove sanzioni. Credo che sia necessario invece riprendere su questo il dialogo, evitare una escalation da questo punto di vista ed è quello su cui sto lavorando”.

“Anche l’Italia è stata invitata a partecipare al board of peace; penso che l’Italia possa giocare un ruolo di primo piano nel processo di pace”, ha poi detto il premier parlando di Gaza e del Medio Oriente.

