Groenlandia, i leader europei: “Fa parte della Nato, la sicurezza dell’Artico rimane una priorità fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – “La sicurezza dell’Artico rimane una priorità fondamentale per l’Europa ed è fondamentale per la sicurezza internazionale e transatlantica”. Lo affermano in una nota congiunta sulla Groenlandia il Presidente francese Macron, del Cancelliere tedesco Merz, il Primo Ministro italiano Meloni, il Primo Ministro polacco Tusk, il Primo Ministro spagnolo Sánchez, il Primo Ministro britannico Starmer e il Primo Ministro danese Frederiksen.

“La NATO ha chiarito che la regione artica è una priorità e gli alleati europei stanno intensificando l’impegno – aggiungono -. Noi e molti altri alleati abbiamo aumentato la nostra presenza, le nostre attività e i nostri investimenti per mantenere l’Artico sicuro e scoraggiare gli avversari. Il Regno di Danimarca, inclusa la Groenlandia, fa parte della NATO. La sicurezza nell’Artico deve quindi essere raggiunta collettivamente, insieme agli alleati della NATO, compresi gli Stati Uniti, rispettando i principi della Carta delle Nazioni Unite, tra cui la sovranità, l’integrità territoriale e l’inviolabilità delle frontiere”.

Secondo i leader europei “questi sono principi universali e non smetteremo di difenderli. Gli Stati Uniti sono un partner essenziale in questa impresa, in quanto alleati della NATO e attraverso l’accordo di difesa tra il Regno di Danimarca e gli Stati Uniti del 1951. La Groenlandia appartiene al suo popolo. Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere su questioni che li riguardano”.

