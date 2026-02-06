Home Video News Xinhua Groenlandia: imprenditore danese “Pressing USA campanello d’allarme per Europa”
"La pressione degli Stati Uniti sulla Groenlandia dovrebbe fungere da campanello d'allarme per i Paesi europei", ha dichiarato Simon Lichtenberg, fondatore della Danish Chamber of Commerce in China, in una recente intervista a Xinhua a Shanghai, esortando a una "forte strategia europea per tenere l'Europa unita e autonoma". (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)