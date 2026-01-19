Groenlandia, il ministro francese Lescure “L’Ue sia pronta a usare gli strumenti a disposizione”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’Unione europea deve essere pronta a rispondere alle minacce Usa di nuovi dazi utilizzando “tutti gli strumenti che ha a disposizione”, compreso quello anti-coercizione. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze francese Roland Lescure, parlando a margine dell’Eurogruppo a Bruxelles.

Lescure, interpellato insieme all’omologo tedesco Lars Klingbeil, ha osservato che entrambi concordano sul fatto che “ci troviamo in un territorio inesplorato”, dove un alleato usa i dazi “come arma geopolitica”. Francia e Germania, ha concluso Lescure, concordano sulla necessità “di reagire rapidamente e con decisione”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).