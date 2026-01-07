Groenlandia, il ministro francese Barrot “Rubio ha escluso un intervento militare Usa”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Secondo il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha “escluso” un intervento militare in Groenlandia. In un intervento per Radio France Inter, rilanciato da Le Figaro, Barrot ha spiegato che “bisogna stare attenti” sulla questione della Groenlandia “a non dare troppa importanza a certe voci che si esprimono” dagli Stati Uniti, pur “prendendole sul serio”.

Secondo Barrot, inoltre, l’intervento militare non è “l’approccio favorito dagli Stati Uniti”. “Ieri ero al telefono con il Segretario di Stato, con il capo della diplomazia degli Stati Uniti d’America (Marco Rubio). Ha confermato che questo non è l’approccio favorito dagli Stati Uniti. Ha escluso la possibilità che ciò che è appena accaduto in Venezuela accada in Groenlandia”, ha dichiarato.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).