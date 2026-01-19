Groenlandia, dichiarazione congiunta von der Leyen-Costa: “Europa unita per difendere la propria sovranità”

Mandatory Credit: Photo by Benoit Doppagne/Belga/Shutterstock (16313311e) Belgian Foreign Minister Maxime Prevot, European Commission president Ursula Von der Leyen, European Council President Antonio Costa and pictured prior to a reception for the heads of European institutions and permanent representatives accredited to the European Union, at the Royal Palace, in Brussels, on Tuesday 13 January 2026. Royals Brussels King Queen Reception Europe, Brussels, Belgium - 13 Jan 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’integrità territoriale e la sovranità sono principi fondamentali del diritto internazionale. Si tratta di principi essenziali per l’Europa e per la comunità internazionale nel suo complesso. Abbiamo posto ripetutamente l’accento sul nostro comune interesse transatlantico per la pace e la sicurezza nell’Artico, anche tramite la NATO. L’esercitazione danese precoordinata, condotta insieme agli alleati, risponde alla necessità di rafforzare la sicurezza nell’Artico e non rappresenta una minaccia per nessuno. L’UE è pienamente solidale con la Danimarca e con la popolazione della Groenlandia. Il dialogo rimane essenziale e ci impegniamo a sviluppare il processo avviato già la scorsa settimana tra il Regno di Danimarca e gli Stati Uniti. L’imposizione di dazi comprometterebbe le relazioni transatlantiche e rischierebbe di innescare una pericolosa spirale negativa. L’Europa resterà unita, coordinata e impegnata a difendere la propria sovranità”. Così in una dichiarazione comune la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ed il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.

TAJANI “UNITÀ OCCIDENTE È FONDAMENTALE”

“L’Europa non può fare a meno degli Usa ma anche gli Usa non possono fare a meno dell’Europa. L’unità dell’Occidente è fondamentale. È fondamentale anche per la Groenlandia che è ricchissima di materie prime e minerali. Su questo Paese hanno puntato gli occhi i cinesi e noi abbiamo il dovere di tutelare i nostri interessi; tutta la strategia per Groenlandia e l’Artico che abbiamo presentato punta a far sì che venga tutelato questo grande patrimonio attraverso l’azione della Nato e dell’Ue, quindi insieme”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Mattino Cinque. “Trump vuole che gli Usa abbiano più influenza, io credo che si debba fare chiarezza: solo i groenlandesi e i danesi possono decidere che fine fa la Groenlandia”, aggiunge.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

