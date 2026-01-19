BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’integrità territoriale e la sovranità sono principi fondamentali del diritto internazionale. Si tratta di principi essenziali per l’Europa e per la comunità internazionale nel suo complesso. Abbiamo posto ripetutamente l’accento sul nostro comune interesse transatlantico per la pace e la sicurezza nell’Artico, anche tramite la NATO. L’esercitazione danese precoordinata, condotta insieme agli alleati, risponde alla necessità di rafforzare la sicurezza nell’Artico e non rappresenta una minaccia per nessuno. L’UE è pienamente solidale con la Danimarca e con la popolazione della Groenlandia. Il dialogo rimane essenziale e ci impegniamo a sviluppare il processo avviato già la scorsa settimana tra il Regno di Danimarca e gli Stati Uniti. L’imposizione di dazi comprometterebbe le relazioni transatlantiche e rischierebbe di innescare una pericolosa spirale negativa. L’Europa resterà unita, coordinata e impegnata a difendere la propria sovranità”. Così in una dichiarazione comune la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ed il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.

TAJANI “UNITÀ OCCIDENTE È FONDAMENTALE”

“L’Europa non può fare a meno degli Usa ma anche gli Usa non possono fare a meno dell’Europa. L’unità dell’Occidente è fondamentale. È fondamentale anche per la Groenlandia che è ricchissima di materie prime e minerali. Su questo Paese hanno puntato gli occhi i cinesi e noi abbiamo il dovere di tutelare i nostri interessi; tutta la strategia per Groenlandia e l’Artico che abbiamo presentato punta a far sì che venga tutelato questo grande patrimonio attraverso l’azione della Nato e dell’Ue, quindi insieme”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Mattino Cinque. “Trump vuole che gli Usa abbiano più influenza, io credo che si debba fare chiarezza: solo i groenlandesi e i danesi possono decidere che fine fa la Groenlandia”, aggiunge.

