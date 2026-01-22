DAVOS (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Dopo che il presidente degi Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che era stato concordato un accordo per la Groenlandia con il segretario generale della Nato Mark Rutte, in un’intervista a Fox News lo stesso Rutte ha sottolineato che il tema non è stato discusso durante gli incontri tra lui e Trump in Svizzera durante il World Economic Forum. “Questa questione non è più emersa nelle mie conversazioni con il presidente. Lui è molto concentrato su ciò che dobbiamo fare per garantire che quella vasta regione artica, dove al momento si stanno verificando cambiamenti e dove cinesi e russi sono sempre più attivi, possa essere protetta”. Trump ha affermato che l’accordo ha portato alla sua decisione di non imporre i dazi la cui entrata in vigore era prevista per il 1° febbraio. “Questo è stato in realtà il fulcro delle nostre discussioni”, ha insistito Rutte.

MERZ “DOBBIAMO ESSERE ALL’ALTEZZA DELLE SFIDE IN UN MONDO DI GRANDI POTENZE”

Si sta delineando un mondo fatto “di grandi potenze”, in una trasformazione dal ritmo “senza precedenti”. Lo ha dichiarato il cancelliere Friedrich Merz nel suo intervento al World Economic Forum a Davos. “Dobbiamo essere all’altezza di questa sfida”, ha aggiunto precisando che sia l’Europa che la Germania hanno “recepito il messaggio”. La Germania, ha proseguito il cancelliere, in questo contesto ha preparato un’ambiziosa agenda che vede come punti centrali “sicurezza, competitività e unità europea”.

FREDERIKSEN “POSSIAMO NEGOZIARE SU TUTTO MA NON SU SOVRANITÀ”

“La sicurezza nell’Artico è una questione che riguarda l’intera alleanza Nato. Pertanto, è giusto e naturale che se ne discuta anche tra il segretario generale della Nato e il presidente degli Stati Uniti. Il Regno di Danimarca si impegna da tempo affinché la Nato aumenti il suo impegno nell’Artico. Il governo danese ha coordinato i nostri sforzi con il Naalakkersuisut del governo groenlandese durante l’intero processo. Abbiamo mantenuto uno stretto dialogo con la Nato e ho parlato regolarmente con il segretario generale della Nato Mark Rutte, sia prima che dopo il suo incontro con il Presidente Trump a Davos. La Nato è pienamente consapevole della posizione del Regno di Danimarca. Possiamo negoziare su tutto ciò che riguarda la politica: sicurezza, investimenti, economia. Ma non possiamo negoziare sulla nostra sovranità”. Così in una dichiarazione il primo ministro danese Mette Frederiksen.

“Mi è stato riferito che non è stato così. E naturalmente, solo la Danimarca e la Groenlandia possono prendere decisioni su questioni che le riguardano. Il Regno di Danimarca desidera continuare a impegnarsi in un dialogo costruttivo con gli alleati su come rafforzare la sicurezza nell’Artico, compreso il Golden Dome degli Stati Uniti, a condizione che ciò avvenga nel rispetto della nostra integrità territoriale”, ha aggiunto.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).