SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Lando Norris conquista la pole position nella sprint del Gran Premio del Brasile 2025. Il leader del Mondiale, grazie al tempo di 1’09″243, scatterà dalla prima casella nell’appuntamento previsto domani alle 15 italiane.

Alle sue spalle un ottimo Andrea Kimi Antonelli su Mercedes (+0″097) e l’altra McLaren di Oscar Piastri (0″185). Quarto crono per George Russell con la seconda Mercedes, a 0″252 dal connazionale, mentre Max Verstappen (Red Bull) è solo sesto dietro a Fernando Alonso, con un ritardo di 0″337 dal primo posto. La Ferrari di Charles Leclerc non va oltre l’ottava piazza alle spalle dell’altra Aston Martin di Lance Stroll; Isack Hadjar (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg (Kick Saubert) completano la top 10. Eliminato nella seconda manche Lewis Hamilton con l’altra Rossa: scatterà undicesimo.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Prima fila

1. Lando Norris (McLaren)

2. Kimi Antonelli (Mercedes)

Seconda fila

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. George Russell (Mercedes)

Terza fila

5. Fernando Alonso (Aston Martin)

6. Max Verstappen (Red Bull)

Quarta fila

7. Lance Stroll (Aston Martin)

8. Charles Leclerc (Ferrari)

Quinta fila

9. Isack Hadjar (Racing Bulls)

10. Nico Hulkenberg (Sauber)

Sesta fila

11. Lewis Hamilton (Ferrari)

12. Alexander Albon (Williams)

Settima fila

13. Pierre Gasly (Alpine)

14. Gabriel Bortoleto (Sauber)

Ottava fila

15. Oliver Bearman (Haas)

16. Franco Colapinto (Alpine)

Nona fila

17. Liam Lawson (Racing Bulls)

18. Yuki Tsunoda (Red Bull)

Decima fila

19. Esteban Ocon (Haas)

20. Carlos Sainz (Williams)

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).