RIMINI (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) scatterà in pole position nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP, in scena lungo il “Misano World Circuit Marco Simoncelli”. 1’30″134 il tempo del pilota di casa, che precede di 0″088 Alex Marquez (Ducati Gresini) e di 0″094 Fabio Quartararo (Yamaha).
Aprirà poi la seconda fila Marc Marquez (Ducati), quarto, davanti a Franco Morbidelli (Ducati VR46) e a Luca Marini (Honda). Francesco Bagnaia (Ducati) è ottavo, dietro a Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Nono Pedro Acosta (Ktm). In quarta fila Aldeguer (Ducati Gresini), Martin (Aprilia) e Mir (Honda).
LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI SAN MARINO
Prima fila
1. Marco Bezzecchi
2. Alex Marquez
3. Fabio Quartararo
Seconda fila
4. Marc Marquez
5. Franco Morbidelli
6. Luca Marini
Terza fila
7. Fabio Di Giannantonio
8. Francesco Bagnaia
9. Pedro Acosta
Quarta fila
10. Fermìn Aldeguer
11. Jorge Martin
12. Joan Mir
