RIMINI (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) scatterà in pole position nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP, in scena lungo il “Misano World Circuit Marco Simoncelli”. 1’30″134 il tempo del pilota di casa, che precede di 0″088 Alex Marquez (Ducati Gresini) e di 0″094 Fabio Quartararo (Yamaha).

Aprirà poi la seconda fila Marc Marquez (Ducati), quarto, davanti a Franco Morbidelli (Ducati VR46) e a Luca Marini (Honda). Francesco Bagnaia (Ducati) è ottavo, dietro a Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Nono Pedro Acosta (Ktm). In quarta fila Aldeguer (Ducati Gresini), Martin (Aprilia) e Mir (Honda).

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI SAN MARINO

Prima fila

1. Marco Bezzecchi

2. Alex Marquez

3. Fabio Quartararo

Seconda fila

4. Marc Marquez

5. Franco Morbidelli

6. Luca Marini

Terza fila

7. Fabio Di Giannantonio

8. Francesco Bagnaia

9. Pedro Acosta

Quarta fila

10. Fermìn Aldeguer

11. Jorge Martin

12. Joan Mir

