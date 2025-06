PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Siamo stati rapiti in acque internazionali”: lo afferma l’attivista svedese Greta Thunberg al suo arrivo a Parigi da Israele, da dove è stata espulsa. Thunberg si trovava a bordo della Freedom Flotilla con altri attivisti diretti a Gaza, ma ieri la Marina israeliana ha impedito l’avvicinamento alle coste della Striscia di Gaza, rimorchiando la nave nel porto di Ashdod.

I 12 attivisti sono stati fermati. Quattro di loro hanno firmato i documenti per l’espulsione, mentre altri otto si trovano in stato di detenzione nel carcere Givon in attesa dell’appello alla decisione di espulsione.

