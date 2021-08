BARI (ITALPRESS) – “Una delle ragioni per le quali le Regioni sono favorevoli al greenpaa è che noi sappiamo che ci sono molte situazioni in cui le misure tradizionali, anche le chiusure per esempio, potrebbero non funzionare se i cittadini si organizzano in modo alternativo. Noi abbiamo avuto durante il lockdown molti casi di festeggiamenti familiari, durante Natale e Pasqua, che hanno provocato tantissimi contagi”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano questa mattina durante la trasmissione Morning News su Canale 5. “Questa volta assistiamo a un gruppo bergamasco che è venuto a pregare in Puglia e meno male che era abbastanza circoscritto” – ha aggiunto Emiliano a proposito del focolaio sviluppatosi in un gruppo di preghiera di ragazzi di Bergamo in vacanza in Puglia.

“Ma lo devo dire – ha continuato – la Asl lombarda non ci aveva segnalato questa situazione, ora però stiamo collaborando e abbiamo superato questo piccolo gap di comunicazione. Ma quello era un gruppo chiuso che si era organizzato e pensava di poterla fare franca. Il green pass, invece, serve ad evitare che le azioni di una sola persona possano ricadere su un gruppo intero. E le Regioni sono per allargare eventualmente il ruolo del green pass. Questo serve anche a stimolare le vaccinazioni, ecco perchè la battaglia contro di esso è sbagliata. Capisco le perplessità di chi deve subire un trattamento sanitario sul proprio corpo, lo capisco anche da giurista. Però è una necessità per far ricominciare il paese a vivere”.

(ITALPRESS).