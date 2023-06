ATENE (GRECIA) (ITALPRESS/MNA) – Kyriakos Mitsotakis ha prestato giuramento per il suo secondo mandato da primo ministro greco, dopo la vittoria alle elezioni del suo partito, Nuova Democrazia.

“Nessun avversario, dominio assoluto di Mitsotakis”, titolava il quotidiano centrista Ta Nea. Salutando il “mandato forte”, Mitsotakis ha affermato che “le grandi riforme procederanno rapidamente”, aggiungendo di avere obiettivi “ambiziosi” per i suoi prossimi quattro anni al potere che potrebbero “trasformare” la Grecia. Tra i suoi impegni c’è quello di aumentare i finanziamenti al sistema sanitario pubblico del paese – che è stato messo a dura prova dalla pandemia di COVID-19 – e migliorare la sicurezza ferroviaria dopo la morte di 57 persone in uno scontro ferroviario nel febbraio scorso, il peggior disastro ferroviario della Grecia.

Le congratulazioni sono arrivate rapidamente dai leader mondiali dopo la vittoria di Mitsotakis. “Non vedo l’ora di continuare la nostra stretta cooperazione su priorità condivise per promuovere la prosperità e la sicurezza regionale”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha promesso cooperazione per “un’Europa più forte e più sovrana”. “Mi sono congratulata con Mitsotakis per il successo elettorale. A lui ho rivolto auguri affettuosi di buon lavoro. Italia e Grecia insieme possono ottenere importanti risultati a beneficio dei nostri popoli, delle nostre Nazioni e del nostro Continente”, scrive in un tweet il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, mentre il vicepremier e ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha definito la rielezione di Mitsotakis “un segno di stabilità politica che fa bene a tutta l’Europa”.

Il 55enne ex consulente McKinsey e laureato ad Harvard, dopo due anni consecutivi di forte crescita, aveva già ottenuto una clamorosa vittoria alle elezioni di maggio. Ma non essendo riuscito a formare un governo a partito unico per cinque seggi in parlamento, ha rifiutato di provare a formare una coalizione, costringendo di fatto 9,8 milioni di elettori greci a tornare alle urne.

La scommessa ha dato i suoi frutti, con il suo partito Nuova Democrazia che ha consolidato la vittoria del voto del 21 maggio, mentre il suo rivale più vicino, il partito di sinistra Syriza dell’ex premier Alexis Tsipras, ha visto una perdita di decine di migliaia di elettori rispetto a solo un mese fa.

Tsipras, riconoscendo una “grave sconfitta politica”, ha detto che stava lasciando il suo destino politico al “giudizio” dei membri di Syriza. Per molti greci, Tsipras è il primo ministro che ha quasi fatto uscire la Grecia dall’euro e che ha rinnegato la promessa di abolire l’austerità per sottoscrivere condizioni di salvataggio più dolorose. Con sgomento dei centristi, la forte svolta a destra di domenica è stata accompagnata anche dal ritorno dell’estrema destra in parlamento. “I fascisti entreranno in parlamento… questo costituisce un ambiente completamente tossico”, ha detto a Skai TV il leader senior di Syriza Costas Zachariadis. Con 158 seggi nel parlamento su 300, Mitsotakis come primo ministro eletto dovrebbe quindi presentare il suo governo nei prossimi giorni, anche se i nomi circolavano già prima che venissero contati gli ultimi voti.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).