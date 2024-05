ROMA (ITALPRESS) – Il Governo di Israele, guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu, ha deciso all’unanimità di chiudere gli uffici dell’emittente Al Jazeera nel Paese, confiscando anche le attrezzature.

Su Twitter l’emittente di proprietà del Qatar parla di “atto criminale” che “viola i diritti umani e il diritto all’informazione”. In Israele Al Jazeera adesso non è più visibile nemmeno via web.

