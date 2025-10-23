Gravina “Gattuso una sorpresa, diffonde energia ed entusiasmo”

FERRARA (ITALPRESS) - "Gattuso è una bellissima sorpresa, lo dico con la massima serenità, ha affrontato col piglio del calciatore e dell'allenatore questo incarico, a me sembra che abbia ancora la sua maglia numero 8 e continui ancora a diffondere entusiasmo ed energia, abbiamo bisogno di questo, è di grande aiuto per tutti". Lo ha dichiarato all'Italpress il presidente della Figc Gabriele Gravina, a margine del panel "Opportunità e problemi di calcio dilettantistici, le componenti federali a confronto" durante l'evento Quarto Tempo, a Ferrara. pia/glb/gtr