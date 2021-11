Gravina: “A marzo rivedremo la Nazionale dell’Europeo”

"Abbiamo avuto due jolly per chiudere il discorso Qatar, ma non abbandoniamo ogni speranza". A dirlo il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine di una conferenza nella sede della LND Sicilia, a Ficarazzi, in provincia di Palermo. mra/fsc/red