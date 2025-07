MILANO (ITALPRESS) – Quattro persone sono morte per un incidente tra due auto che si è verificato sull’autostrada Torino-Milano, fra le località di Novara est e Marcallo Mesero. Una quinta persona in gravi condizioni è stata trasportata in elicottero all’ospedale Niguarda.

DRAMMA NEL BARESE, MUORE DONNA INCINTA

Una donna incinta è morta ed altre sei persone, tra cui un bimbo di 9 anni, sono rimaste ferite nell’incidente stradale avvenuto all’altezza di Mola di Bari. La vittima è una donna di 33 anni di origini abruzzesi e incinta che viaggiava a bordo di un’auto con altre due persone che sono rimaste ferite. Si tratta di un 29enne e un 59enne, che sono stati trasportati in codice rosso rispettivamente all’ospedale Di Venere di Bari e al Policlinico.

Il marito della donna, un marittimo imbarcato per lavoro, non era con loro. L’utilitaria si è scontrata, per cause da accertare, con un pullmino su cui viaggiavano cittadini ucraini, tra cui un bambino di 9 anni. Sulla dinamica sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati.

INCIDENTE IN GALLERIA, UN MORTO NEL BERGAMASCO

Una persona ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto stamani all’interno della galleria Montenegrone, al km 7,200 della Statale 671 “della Valseriana”, nel comune di Villa di Serio, in provincia di Bergamo. Due i mezzi coinvolti. Sul posto personale dell’Anas e Forze dell’Ordine. Il tratto interessato dall’incidente è stato riaperto al traffico intorno alle ore 16.

