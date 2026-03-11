Gratteri “La ricerca italiana diventi più attrattiva per i giovani”

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) - "Spero che i ragazzi che incontro oggi a Londra decidano poi di tornare in Italia con il loro know-how per poter contribuire al miglioramento della nazione, per essere più competitivi rispetto al resto del mondo. Per convincerli bisogna cambiare le regole del gioco, ad esempio il sistema dei concorsi universitari perché questi giovani possano subito concorrere a fare i ricercatori e diventare in pochi anni almeno professori associati. Anche gli stipendi rimangono bassi in Italia, mentre devono essere adeguati al loro lavoro e alla loro professionalità". Lo afferma Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, intervenuto all'Italian Symposium di Londra organizzato da United Italian Societies, l'organizzazione degli studenti italiani all'estero. f51/sat/gtr