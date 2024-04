ROMA (ITALPRESS) – Grande prestazione della Nazionale di taekwondo al Serbia Open G2, svoltosi a Belgrado. Nella competizione, che ha messo in palio 20 punti ranking, gli azzurri hanno portato a casa ben 3 medaglie d’oro, un argento e cinque bronzi, vincendo anche la coppa come miglior team in gara. Andrea Conti ha inaugurato il podio tricolore nella categoria -54 kg, il suo successo è stato seguito da Vito Dell’Aquila, campione olimpico in carica e del mondo, nella categoria -58 kg. Simone Alessio, il leader indiscusso della categoria -80 kg, ha celebrato il suo compleanno con un’impresa straordinaria, portando a casa l’oro in un eccellente test preolimpico per il bi-iridato. Natalia D’Angelo ha poi raggiunto il secondo posto nella categoria -67 kg, fermandosi in finale solo a causa di un infortunio, ma dopo aver affrontato una giornata quasi perfetta che l’aveva portata a vincere tre incontri prima della finale. Un quintetto di azzurri si è distinto con altrettante medaglie di bronzo. Sofia Zampetti e Elisa Bertagnin si sono piazzate terze nella categoria -46 kg, Giada Al Halwani invece ha ottenuto il bronzo nella categoria -57 kg. Bronzo anche per Daniel Lo Pinto (-63 kg) e Dennis Barretta (Carabinieri, -68 kg).

