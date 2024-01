TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Sono sette le atlete azzurre del Ct Nicola Zanotti che hanno conquistato il “pass” per il tabellone principale da 64 del Grand Prix di sciabola femminile di Tunisi. Domenica ci sarà la giornata clou della competizione tunisina che apre il 2024 mondiale per sciabolatrici e sciabolatori (attesi domani dai preliminari). Erano già qualificate, per diritto di ranking, Martina Criscio e Rossella Gregorio. Chiara Mormile e Irene Vecchi hanno raggiunto subito le loro compagne dopo una fase a gironi da cinque vittorie e una sola sconfitta. Grazie ai successi nel tabellone preliminare ad eliminazione diretta si sono conquistate l’accesso alla giornata clou anche Giulia Arpino, Manuela Spica (la più giovane delle italiane qualificate, ancora Under 20) e Michela Battiston. Stop nell’ultimo turno per Eloisa Passaro, Michela Landi e Mariella Viale. Nel turno da 128 si è fermata la prova di Alessia Di Carlo. Claudia Rotili out dopo la fase a gironi. Domani la seconda giornata di gare in Tunisia. Spazio per la fase a gironi e al tabellone preliminare di eliminazione diretta della sciabola maschile. Già qualificati per il tabellone principale da 64 Luigi Samele, Michele Gallo e Luca Curatoli (tutti “top 16” del ranking mondiale). Proveranno a raggiungerli gli altri nove azzurri: Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Marco Mastrullo, Riccardo Nuccio, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Giovanni Repetti e Pietro Torre.

