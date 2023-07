ROMA (ITALPRESS) – Arriva il 20 settembre al cinema “Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile”, il film Sony Pictures diretto da Neill Blomkamp con David Harbour e Orlando Bloom. Tratto dalla celebre saga dei racing game, il film si ispira alla storia vera di un giovane giocatore di Gran Turismo, Jann Mardenborough, che, vincendo una serie di gare competitive del videogioco, riesce a diventare un pilota professionista nella realtà.

Nel cast oltre a David Harbour (Stranger Things) e Orlando Bloom (Il Signore degli Anelli), Archie Madekwe (I Miserabili) nel ruolo del protagonista, Darren Barnet (Non ho mai…), Djimon Hounsou (Blood Diamond – Diamanti di sangue) e Geri Halliwell-Horner (Spice Girls – Il film).

A Budapest Fabio Rovazzi ha sfidato Orlando Bloom in una gara con i go-kart ed è sceso in pista con il pilota professionista Jann Mardenborough per una gara in circuito.

