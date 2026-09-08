Gp storico F1 al Mugello, Meda “Aiuta a diffondere la cultura del motorsport”

MILANO (ITALPRESS) - Dal 2 al 4 ottobre sul circuito del Mugello, si terrà il Gran Premio storico d'Italia. L'evento rende omaggio al decennio più ricco di vittorie della storia della Ferrari in Formula 1, dal 1996 al 2006 e nove monoposto di quell'epoca scenderanno in pista: alla guida i piloti che hanno contribuito al successo della Scuderia in quegli anni. "Avendo contribuito all'organizzazione del Gran Premio di Monza, abbiamo voluto creare un ponte tra un evento che si chiude e un evento che si apre, tra l'Autodromo di Monza e l'Autodromo del Mugello", ha spiegato il presidente dell'Automobile Club Milano, Pietro Meda, auspicando poi che tanti appassionati di motorsport da Milano e dalla Lombardia partecipino al GP storico. (ITALPRESS) xm4/trl/gtr