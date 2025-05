MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Lando Norris conquista la pole position nel Gran Premio di Monaco 2025 di Formula 1. Il pilota della McLaren realizza un giro clamoroso in 1:09.954 e beffa la Ferrari di Charles Leclerc per +0.109; terza pizza per il leader del Mondiale Oscar Piastri, a +0.175 dalla vetta.

L’altra Rossa di Lewis Hamilton centra un buon quarto posto, ma è a quasi mezzo secondo dal poleman. Quinto il quattro volte campione del mondo Max Verstappen; completano la top 10 Isack Hadjar (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls) e Alexander Albon (Williams).

LA GRIGLIA DI PARTENZA

PRIMA FILA

1. Lando Norris (McLaren)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

SECONDA FILA

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Lewis Hamilton (Ferrari)

TERZA FILA

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Isack Hadjar (Racing Bulls)

QUARTA FILA

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Esteban Ocon (Haas)

QUINTA FILA

9. Liam Lawson (Racing Bulls)

10. Alexander Albon (Williams)

SESTA FILA

11. Carlos Sainz (Williams)

12. Yuki Tsunoda (Kick Sauber)

SETTIMA FILA

13. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

14. George Russell (Mercedes)

OTTAVA FILA

15. Kimi Antonelli (Mercedes)

16. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

NONA FILA

17. Pierre Gasly (Alpine)

18. Franco Colapinto (Alpine)

DECIMA FILA

19. Lance Stroll (Aston Martin)*

20. Oliver Bearman (Haas)**

*una posizione di penalità

**dieci posizioni di penalità

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).