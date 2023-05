MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Ferrari ha ottenuto il secondo e il terzo miglior tempo nelle prove libere del Gran Premio di Miami con, rispettivamente, Carlos Sainz e Charles Leclerc. La giornata è stata all’insegna del lavoro intenso e su più fronti: sono stati provati gli aggiornamenti portati per questa gara sulla SF-23 ma si è soprattutto operato sulla messa a punto della vettura. Inoltre sono state testate tutte le mescole di gomma a disposizione in un programma pensato per permettere ai piloti di girare quanto più possibile – 92 le tornate percorse in totale – così da prendere confidenza con i muretti e il nuovo asfalto di questo insolito circuito della Florida. Nella prima sessione, su pista inizialmente molto sporca e in costante evoluzione, i piloti hanno iniziato il lavoro con gomme Hard per poi passare alle Soft per la fine del turno. Leclerc ha ottenuto 1’30″449, mentre Sainz ha fermato i cronometri a 1’30″724. Il monegasco e lo spagnolo hanno completato 23 tornate ciascuno.

Nella seconda sessione Leclerc e Sainz sono usciti dai box con pneumatici Medium per poi passare a gomme Soft con le quali entrambi si sono migliorati.

Lo spagnolo ha fermato i cronometri a 1’28″315, mentre Leclerc ha ottenuto 1’28″398. Negli ultimi venti minuti entrambi hanno caricato carburante per provare la SF-23 in configurazione gara, Sainz con la mescola Soft, il monegasco con la Medium. E proprio Leclerc, a otto minuti dal termine, è finito contro le barriere in curva 7 danneggiando la sospensione anteriore destra della sua monoposto e costringendo la direzione gara a esporre la bandiera rossa. Il turno è ripreso a quattro minuti dalla bandiera a scacchi, nei quali Sainz ha provato anche le gomme Medium portando il totale delle tornate completate a 26, contro le 20 del compagno di squadra. “Come previsto, quello di oggi a Miami è stato un venerdì di intenso lavoro, con temperature elevate e tanti giri completati. L’asfalto è molto diverso da quello dello scorso anno e quindi è stato importante prendere confidenza con le nuove condizioni della pista – l’analisi di Sainz -. Abbiamo portato a termine il programma concordato, provato tutte e tre le mescole a disposizione e raccolto molti dati da analizzare questa sera”. “Le sensazioni in macchina sono buone sul giro secco – il commento di Leclerc dopo le libere del venerdì -. Per quanto riguarda il passo gara invece ci manca ancora qualcosa rispetto ai nostri avversari e stiamo lavorando proprio si questo aspetto Vediamo cosa riusciamo a ottenere”.

