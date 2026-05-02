MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il britannico Lando Norris (McLaren) vince la Sprint Race del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il campione del mondo in carica precede al traguardo il compagno di squadra, l’australiano Oscar Piastri (+3″7), ed il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (+6″2), bravo a scalzare in partenza un disattento Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Tante sbavature per il leader del Mondiale, che prende anche una penalità di cinque secondi per track limits e termina sesto dietro al compagno di squadra George Russell, quarto, e Max Verstappen, quinto su Red Bull. Chiude in settima piazza Lewis Hamilton (Ferrari), che si mette dietro l’Alpine di Pierre Gasly. Alle 22 le qualifiche per la gara lunga di domani.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

“È stata una bella gara e una buona giornata per il team, che è stato eccezionale nel portare questi aggiornamenti. Faceva molto caldo ed è stata dura, per le qualifiche non penso cambieremo molto. Faremo qualche aggiustamento, penso ci sia ancora margine per migliorare”. Così il britannico Lando Norris (McLaren) dopo il successo nella Sprint Race.

“La giornata è stata buona nel complesso, speravo di guadagnare una posizione in partenza”. Così l’australiano Oscar Piastri (McLaren).

“Gli aggiornamenti del team hanno funzionato. Sono soddisfatto della macchina ma non del terzo posto, anche McLaren ha fatto un bel passo in avanti ma non siamo lontani. Partendo in una buona posizione domani potremmo dargli fastidio”. Così il monegasco della Ferrari Charles Leclerc.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI

1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 75 punti

2. George Russell (Gbr) Mercedes 68

3. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 55

4. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 43

5. Lando Norris (Gbr) McLaren 33

6. Oscar Piastri (Aus) McLaren 28

7. Oliver Bearman (Gbr) Haas 17

8. Pierre Gasly (Fra) Alpine 16

9. Max Verstappen (Ned) Red Bull 16

10. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 10

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 143 punti

2. Ferrari 98

3. McLaren 61

4. Haas 18

5. Alpine 17

6. Red Bull 16

7. Racing Bulls 14

8. Audi 2

9. Williams 2

10. Cadillac 0

11. Aston Martin 0

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).