GP Italia, a Monza non cambia la selezione di mescole

MONZA (ITALPRESS) – L’appuntamento di Monza è sempre speciale ma quest’anno lo è ancora di più. Per la settantacinquesima volta il Campionato del Mondo di Formula 1 correrà sul tracciato dell’Autodromo, la pista dove si sono disputate più gare nella storia della massima competizione automobilistica. È speciale per la Pirelli, che qui vedrà culminare i festeggiamenti per il traguardo dei 500 Gran Premi raggiunto a Zandvoort lo scorso fine settimana: così come nel Gran Premio d’Olanda, anche in quello d’Italia tutte le gomme slick e le venti vetture in pista saranno decorate dal logo presentato a Londra il 18 febbraio scorso, in occasione della festa per i 75 anni della Formula 1. A Monza, infine, piloti e squadre si ritroveranno insieme ai vertici della F1, della FIA e della Pirelli per una foto celebrativa, a poche ore dalla partenza della gara. Speciale sarà anche il podio del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025 – questo il nome ufficiale dell’evento – che si svolge ad una ventina di chilometri dalla sede centrale del Global Tyre Partner della competizione, per due motivi. I tre piloti che saliranno sul podio indosseranno un Podium Cap particolare nell’ambito della collezione 2025 prodotta da Pirelli Design con il contributo creativo del designer Denis Dekovic. Quegli stessi tre piloti, nonché il rappresentante della squadra del primo classificato, alzeranno al cielo un trofeo specialissimo, “Chimera”. È questo, infatti, il nome che l’artista italiano Nico Vascellari ha scelto per la quinta edizione del progetto ideato da Pirelli e Pirelli HangarBicocca.

Non cambia la selezione di mescole per il Gran Premio d’Italia: all’Autodromo Nazionale Monza verranno infatti utilizzate la C3 come Hard, la C4 come Medium e la C5 come Soft, esattamente come lo scorso anno, quando la pista era stata appena riasfaltata. Dopo dodici mesi di utilizzo, l’asfalto avrà inevitabilmente subito un processo di invecchiamento, ma ciò non dovrebbe incidere in maniera sostanziale sul ventaglio di strategie possibili sul circuito che richiede il carico aerodinamico più basso di tutta la stagione. Le mescole più utilizzate in gara saranno con ogni probabilità la Hard e la Medium. Il livello di graining dovrebbe essere presumibilmente inferiore rispetto a quello riscontrato lo scorso anno, quando il manto non era ancora rodato. Il tempo perso in pit-lane per il cambio gomme è tra i più elevati del calendario: le squadre cercheranno quindi di allungare il più possibile gli stint, tenendo sotto controllo il degrado, per provare a fermarsi solamente una volta per il cambio gomme.

La difficoltà nei sorpassi, dovuta soprattutto alla ridotta efficacia del DRS quando il carico aerodinamico di base è ai minimi, è un ulteriore elemento che, spesso, fa pendere la bilancia della strategia verso la sosta singola. A controbilanciarli potrebbe esserci il fattore temperatura: se fossero elevate – l’inizio di settembre in Lombardia può riservare ancora un clima da piena estate – il degrado dei pneumatici potrebbe accelerarsi e, di conseguenza, rendere il doppio pit-stop più competitivo.

Nel 2024, alla partenza, la Medium è stata scelta da 14 piloti mentre i restanti sei hanno preferito l’opzione più conservativa, ovverosia la Hard. I 19 piloti che sono arrivati alla bandiera a scacchi, tolto Lance Stroll che di soste ne ha effettuate tre, si sono suddivisi in maniera pressoché equa fra chi ha concluso la gara con un solo pit stop e chi con due. I tre saliti sul podio sono tutti partiti con la C4. Il vincitore, Charles Leclerc, ha cambiato set al quindicesimo giro, montando la C3 e portandola fino al traguardo. I due alfieri della McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, che hanno occupato gli altri due gradini del podio, si sono invece fermati una volta in più per usare un secondo set di Hard. Nei fatti, anche Lance Stroll avrebbe dovuto iscriversi al gruppo del doppio pit-stop perché la terza sosta – e anche l’unico run con le Soft effettuato – è stata fatta solamente con l’obiettivo, peraltro mancato, di ottenere il punto supplementare per il giro più veloce della corsa. Determinante nello sviluppo delle strategie è stato il graining, che era sì rilevante nei primi stint ma che è andato calando in quelli successivi, permettendo ai piloti che avevano puntato sulla sosta singola di estendere l’uso delle gomme senza pagare un prezzo elevato in termini di prestazione.

– Foto Ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS)