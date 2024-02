TORINO (ITALPRESS) – Sono 14 gli atleti azzurri qualificati per il tabellone principale della prova del Grand Prix Fie di fioretto maschile di domani a Torino. Diventano così 32 gli italiani, tra uomini e donne, in pedana nella giornata clou all’Arena Inalpi. Già ammessi, per diritto di ranking, Tommaso Marini, Filippo Macchi, Daniele Garozzo ed Alessio Foconi. Grazie ad un girone perfetto, si sono subito aggiunti Giorgio Avola, Davide Filippi, Damiano Di Veroli e Guillaume Bianchi. Hanno staccato il pass grazie ai successi nei tabelloni preliminari Giuseppe Franzoni, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Edoardo Luperi, Francesco Ingargiola e Alessio Di Tommaso. Si è fermata all’ultimo match la corsa di Mattia De Cristofaro, Damiano Rosatelli e Raian Adoul. Stop nel turno da 128 per Francesco Pio Iandolo e Federico Pistorio mentre si è fermata la gara nei 256 di Lorenzo Nista.

Domani la giornata clou del Grand Prix Fie di Torino con in palio le medaglie delle competizioni maschili e femminili. In pedana ci saranno ben 32 atleti italiani.

Per le fasi decisive dell’ultima giornata, dalle ore 17.30, prevista un’attenzione mediatica senza precedenti in Italia per una gara GP. Semifinali e finali, infatti, saranno trasmesse in diretta sia da Rai Sport che da Sky Sport Max, e ci sarà – come per tutti i Grand Prix – anche la copertura di Eurosport che proporrà invece gli assalti in differita.

