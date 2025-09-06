MONZA (ITALPRESS) – Un fantastico Max Verstappen conquista la pole position in 1’18″792 nel Gran Premio d’Italia 2025 di Formula 1. L’olandese della Red Bull, nonostante un avvio di weekend faticoso, sbaraglia la concorrenza e si piazza davanti alle due McLaren di Lando Norris (+0″077) ed Oscar Piastri (+0″190). Charles Leclerc non riesce a portare la Ferrari in prima fila e deve accontentarsi di un quarto posto a +0″215 da Verstappen; Lewis Hamilton, nonostante il quinto crono, scatterà in decima posizione a causa della penalizzazione da scontare dopo Zandvoort. Guadagneranno una casella, dunque, le due Mercedes di George Russell ed Andrea Kimi Antonelli, che scatteranno rispettivamente quinto e sesto. Completano la top 10 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) e Fernando Alonso (Aston Martin).

LE DICHIARAZIONI

“Io ci provo sempre. È sempre molto difficile azzeccare il giro da queste parti, con basso carico aerodinamico, in frenata è facile commettere errori. Nel Q3, però, mi sono sentito bene e sono contento dei miei giri. Essere in pole qui è davvero fantastico per noi, la macchina ha funzionato molto bene. Eravamo vicini, ma ci mancava qualcosa. Abbiamo fatto qualche cambiamento che mi ha permesso di spingere di più. Per noi è un grande momento. Le gare in questa stagione sono state più complicate per noi, ma daremo tutto quello che abbiamo”. Lo ha detto il pilota della Red Bull, Max Verstappen, dopo la pole position conquistata nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia.

“Non sono sorpreso da Max, è stato veloce per tutto il weekend. È stata un’ottima sessione per me, nonostante tanti errori ed alti e bassi. Alla fine sono riuscito a mettere insieme un buon giro. Sono contento del secondo posto. Valuto sempre il risultato a seconda di come ho guidato e oggi non l’ho fatto al meglio. Il secondo posto è un bilanciamento tra aspetti positivi e negativi. Sono entusiasta in vista della gara, che di solito è il nostro punto di forza. Passare Max sarà complicato, poi ci sono anche le Ferrari dietro che vorranno recuperare. Possono succedere tante cose”. Così il pilota della McLaren, Lando Norris.

“Ero veramente contento del mio primo giro, quarto era il miglior piazzamento che potevamo fare. Il discorso della scia si poteva gestire diversamente. Posso lottare ancora per la vittoria, lo scorso anno dissi la stessa cosa. Fu una domenica migliore di quello che pensavamo e spero di poterlo ripetere. McLaren e Red Bull sono molto forti questo weekend, ma farò di tutto. Vincere a Monza è qualcosa di speciale. Sono stato abbastanza aggressivo, secondo me la scelta ha pagato perché nel rettilineo andiamo forte. Vediamo come andrà domenica”. Questa l’analisi del pilota della Ferrari, Charles Leclerc.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

2a fila

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

3a fila

5. Lewis Hamilton (Ferrari)

6. George Russell (Mercedes)

4a fila

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

8. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

5a fila

9. Yuki Tsunoda (Red Bull)

10. Fernando Alonso (Aston Martin)

6a fila

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

7a fila

13. Carlos Sainz (Williams)

14. Alexander Albon (Williams)

8a fila

15. Esteban Ocon (Haas)

16. Isack Hadjar (Racing Bulls)

9a fila

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Franco Colapinto (Alpine)

10a fila

19. Pierre Gasly (Alpine)

20. Liam Lawson (Racing Bulls)

