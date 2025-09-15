GP Azerbaigian, la Pirelli sceglie le tre mescole più morbide: C6, C5 e C4

ROMA (ITALPRESS) – Conclusa la stagione europea, la Formula 1 torna fuori dal Vecchio continente per l’ultimo terzo del campionato. La prima tappa è a Baku, la Città dei Venti. La Pirelli ha scelto per il Gran Premio dell’Azerbaigian la terna di mescole più morbida della gamma 2025, uno step quindi più soft rispetto allo scorso anno. Torna infatti in pista la C6 come Soft – si era già vista a Imola, Monaco e Montreal – mentre la C5 sarà la Medium e la C4 la Hard.

Su una pista cittadina dove i livelli di grip e usura sono molto bassi mantenere la stessa selezione del 2024 avrebbe inevitabilmente indirizzato la strategia verso una sola sosta mentre almeno così, anche alla luce del fatto che la gamma di quest’anno patisce in maniera molto minore il fenomeno del graining – si può aprire anche una possibilità per le due soste. Peraltro, l’esperienza di quest’anno – a Monza l’ultimo esempio – dimostra che le squadre e i piloti hanno sviluppato una grande capacità di gestione degli pneumatici tanto che sarà comunque difficile vedere strategie molto differenziate.

Pur essendo un circuito cittadino, il tracciato di Baku presenta alcuni rettilinei molto lunghi dove si raggiungeranno velocità molto elevate, esercitando così importanti carichi verticali sui pneumatici. Nel 2024 la C4 (Medium) fu la mescola scelta dalla maggior parte dei piloti (14) per il primo stint mentre gli altri optarono per la C3 (Hard). Nelle prime cinque file della griglia solamente Norris (McLaren) e Albon (Williams) optarono per la mescola più dura. Come sopra citato, la strategia prescelta da tutti fu quella su una sosta. Chi si fermò due volte lo fece o per causa di forza maggiore (foratura) nel caso di Stroll o per guadagnare il punto extra per il giro più veloce (Verstappen). Lo stint più lungo fu quello di Pierre Gasly (50 giri con le Hard), che si fermò al penultimo giro per completare la corsa su un set di Soft.

