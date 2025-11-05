Gozo, Victoria sempre più vicina al titolo di Capitale Europea della Cultura 2031

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Victoria, a Gozo, sembra ormai pronta a diventare la Capitale Europea della Cultura nel 2031, insieme a una città spagnola ancora da nominare, dopo essere stata inserita nella lista ristretta da una commissione di selezione indipendente.

L’annuncio, fatto dalla commissaria Suvi Innilä al termine di una riunione di preselezione di due giorni presso il Valletta Design Cluster, è stato accolto con reazioni contrastanti — applausi da metà della sala e silenzio dall’altra. La candidatura di Victoria ha avuto la meglio su quella di Vittoriosa (Birgu), che non è riuscita a superare la selezione.

La commissione, nominata dalla Commissione Europea e dalle autorità nazionali, ha esaminato le proposte di entrambe le città maltesi prima di scegliere Victoria. Si tratterebbe della seconda volta che una città maltese ottiene il prestigioso titolo, dopo che La Valletta lo aveva detenuto nel 2018.

Victoria dovrà ora perfezionare la propria proposta in vista della decisione finale, prevista per settembre 2026. La commissione valuterà i piani per la rigenerazione guidata dalla cultura, il coinvolgimento della comunità e lo sviluppo sostenibile. Il titolo di Capitale Europea della Cultura, istituito nel 1985, celebra la diversità culturale europea promuovendo al contempo la crescita economica e sociale attraverso le arti.

Il ministro della Cultura Owen Bonnici si è congratulato con Victoria su X, definendo la selezione “un riflesso della forte visione culturale, dell’ambizione creativa e dello sviluppo sostenibile attraverso le arti” della città. “C’è ancora molta strada da fare”, ha dichiarato, “ma sono fiducioso che Victoria e tutta Gozo saranno all’altezza della sfida”.

-Foto www.pexels.com-

(ITALPRESS).