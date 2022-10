Governo, Meloni “Intendo ancora stravolgere i pronostici”

"Rappresento ciò che gli inglesi chiamerebbero underdog. Lo sfavorito, per semplificare, che per affermarsi deve stravolgere tutti i pronostici. Intendo farlo ancora". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Camera, in occasione del discorso programmatico. sat/gsl (Fonte video: Camera dei Deputati)