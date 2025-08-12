Governo Meloni il quarto più longevo di sempre. La premier “Continuare a lavorare con serietà”

ROMA (ITALPRESS) – “Un motivo in più per continuare a lavorare con serietà e determinazione, ripagando la fiducia degli italiani”. Così sui suoi social la premier Giorgia Meloni, commentando il fatto che il suo governo, in carica da 1.024 giorni, sia diventato il quarto più longevo in assoluto.
– foto d’archivio IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]