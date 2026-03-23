Golfo Aranci, l’Adsp aderisce all’Accademia del mare e della pesca tradizionale

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Con la firma di questo importante protocollo d’intesa, il porto di Golfo Aranci si candida a diventare un modello di riferimento per la valorizzazione dell’attività peschereccia sostenibile e per la salvaguardia di una tradizione storico culturale radicata nel DNA della comunità locale. Un laboratorio di idee, cultura e tradizione che cercheremo di replicare anche negli altri porti dove la pesca rappresenta un ruolo chiave per la storia e l’economia”. Lo dichiara Domenico Bagalà, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, commentando la firma del Protocollo d’intesa tra l’AdSP e il Consorzio dei Pescatori di Golfo Aranci a sostegno dell’Accademia del Mare e della Pesca Tradizionale.

L’accordo, siglato nei giorni scorsi dai rispettivi presidenti, Domenico Bagalà e Andrea Viola, sancisce l’avvio di una sinergica collaborazione istituzionale finalizzata alla valorizzazione delle attività marittime tradizionali, alla promozione della sicurezza in mare, della legalità e della sostenibilità ambientale.

La partnership si sviluppa secondo alcuni precisi punti chiave: il sostegno al ricambio generazionale nella professione; la valorizzazione del porto come luogo di formazione, tradizione e cultura marinara; la promozione della sicurezza delle attività svolte in ambito portuale; il sostegno al comparto della pesca; una maggiore integrazione e interazione tra AdSP e comunità marinara.

Non ultimo, il riconoscimento del prezioso ruolo attivo del pescatore nella tutela e nella difesa del patrimonio marino; nella prevenzione dell’inquinamento negli specchi acquei, ma anche, proprio grazie ad una presenza costante sul campo, nella salvaguardia dell’integrità delle infrastrutture portuali. Gli ambiti di collaborazione saranno costantemente monitorati da un apposito Comitato tecnico di coordinamento.

L’Autorità di Sistema Portuale valuterà, di volta in volta, l’autorizzazione all’utilizzo di spazi demaniali idonei alle attività didattiche e supporterà le iniziative promozionali del progetto. Dal canto suo, il Consorzio dei Pescatori garantirà il coordinamento delle attività formative e promuoverà, tra gli allievi e i partecipanti, la cultura della salvaguardia ambientale, della legalità e della corretta fruizione delle infrastrutture portuali.

“Un evento storico per l’intera comunità e la marineria di Golfo Aranci – aggiunge Andrea Viola, presidente del Consorzio dei Pescatori di Golfo Aranci – Un enorme ringraziamento va al Presidente della Adsp, Ing. Domenico Bagalà, per l’entusiasmo e la concretezza con cui ha sposato da subito questo progetto. Un importante segnale di vicinanza al settore che aiuterà i pescatori a guardare al futuro con più ottimismo”.

-Foto ufficio stampa Autorità Portuale-

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