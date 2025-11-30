Golf, Aurigemma “Lazio vince Trofeo Bordoni Under 12-18”

ROMA (ITALPRESS) – “Desidero esprimere la mia soddisfazione per aver preso parte oggi alle premiazioni del Trofeo “Giorgio Bordoni” delle Regioni a squadre di Golf, una manifestazione che riunisce giovani atleti dagli under 12 agli under 18 anni, provenienti da tutta Italia, protagonisti di una competizione che rappresenta uno dei momenti più significativi per la crescita del movimento giovanile del golf”. Lo afferma Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio Regionale del Lazio.

“Il Trofeo delle Regioni “Giorgio Bordoni” è molto di più di un appuntamento sportivo: è un laboratorio di talenti, un’occasione per misurarsi, imparare, condividere valori e rafforzare il legame con lo sport – prosegue -. Il golf, infatti, è una disciplina che insegna concentrazione, rispetto, autocontrollo e perseveranza – qualità che questi ragazzi hanno dimostrato in modo esemplare durante tutta la competizione”.

“Voglio rivolgere un ringraziamento sincero alla Federazione Italiana Golf, agli organizzatori, ai tecnici, ai circoli e alle famiglie che con impegno e passione sostengono questi giovani atleti, accompagnandoli in un percorso di crescita non solo sportiva, ma anche personale. Come Consiglio Regionale del Lazio, crediamo fortemente nel valore educativo dello sport e nel ruolo fondamentale che esso svolge nella formazione dei giovani. Manifestazioni come questa testimoniano quanto sia importante continuare a investire nello sport come strumento di inclusione, benessere e sviluppo sociale – sottolinea Aurigemma -. Ai vincitori e a tutte le squadre partecipanti rivolgo i miei complimenti più sentiti. Il vostro entusiasmo e la vostra determinazione sono un esempio positivo per tutto il movimento sportivo del nostro Paese”.

