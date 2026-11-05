BERGAMO (ITALPRESS) – Un pareggio che non allontana i malumori. Finisce 1-1 tra Atalanta e Kairat Almaty, il gol di Krstovic al 37′ della ripresa non è bastato per evitare i fischi da parte di tutto il pubblico bergamasco. Maurizio Sarri resta in bilico – sarà decisiva la sfida di domenica contro il Monza -, la strada per la qualificazione agli ottavi di Conference non è ancora compromessa, ma in casa del Borac Banja Luka servirà una vittoria. E contro i brianzoli si capirà se la Dea andrà avanti con l’ex Lazio.

Sarri ha confermato il 4-2-3-1 con Samardzic trequartista ed Elmas in cabina di regia insieme a Pasalic (Ederson in panchina). In attacco Scamacca, con Kamaldeen Sulemana sulla corsia destra: la Dea, nonostante i cambi, ha faticato, i nerazzurri non sono riusciti a creare pericoli contro una squadra disciplinata, ben messa in campo. Rowe è stato il più reattivo, al 27′ l’ex Bologna ci ha provato dalla distanza, la conclusione è stata neutralizzata da Anarbekov. Il Kairat ha atteso con pazienza, alla mezz’ora una doppia occasione ha spaventato la Dea, imprecisa e incapace di abbozzare la benché minima reazione.

Al 31′, dopo uno scambio corto in area kazaka, Pasalic ha calciato inspiegabilmente fuori: un errore dettato dalla paura di sbagliare in un momento complicato. Tante le imprecisioni da parte del reparto offensivo, Sarri ad inizio ripresa ha mandato in campo Ederson al posto dell’evanescente Kamaldeen Sulemana. Il cambio non è servito a dare una scossa, all’8′ Gual, in contropiede, ha segnato il gol del vantaggio mandando ancor più in confusione gli orobici. Fischi per Samardzic e Scamacca all’uscita dal campo, nemmeno le fiammate improvvise hanno cambiato le sorti di una partita in cui tutto è girato per il verso storto. Annullato un gol ad Elmas per fuorigioco, al 37′ – sugli sviluppi di un calcio d’angolo – Krstovic ha pareggiato i conti.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi 6; Idele 6.5, Scalvini 5, Obric 5, Bernasconi 5.5 (29’st Zappacosta 6); Elmas 6, Pasalic 5.5; K.Sulemana 5 (1’st Ederson 5.5), Samardzic 4.5 (13’st De Ketelaere 6), Rowe 6 (13’st Zalewski 5.5); Scamacca 4 (22’st Krstovic 6.5). In panchina: Sonzogni, Sportiello, Steffanoni, Levak, Isoa, Navarro. Allenatore: Sarri 5

KAIRAT ALMATY (5-3-2): Anarbekov 5.5; Myrnskiy 6, Shirobokov 6.5, Martynovich 6.5, Kassabulat 6 (37’st Baibek sv), Mata 6; Tuyakbayev 6.5 (18’st Jukkola 6), Mendonça 7 (37’st Sadybekov sv), Oksanen 6.5; Edmilson 6.5 (18’st Bekbolat 6), Gual 7 (28’st Tapalov 6). In panchina: Kalmurza, Kurgin, Birkurmanov. Allenatore: Arutyunyan 6.5

ARBITRO: Julian Weinberger (Austria) 6.5

RETI: 8’st Gual, 37’st Krstovic.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 18.218. Ammoniti: Mendonça, K.Sulemana, Obric, Scamacca, Myrnskiy, Bekbolat, Jukkola. Angoli 9-2. Recupero 3’pt, 5’st.

– Foto Image –

(ITALPRESS).