ROMA (ITALPRESS) – Nel segno del Cavallo di Fuoco, simbolo di energia, slancio e spirito di esplorazione nell’Oroscopo cinese 2026, Going rafforza la propria programmazione sulla Cina con un approccio articolato e contemporaneo, pensato per rispondere alle nuove esigenze del viaggiatore italiano e per offrire alle agenzie strumenti di vendita solidi, flessibili e distintivi. La destinazione rientra oggi tra le grandi opportunità del lungo raggio grazie alla proroga dell’esenzione dal visto per i cittadini italiani fino al 31 dicembre 2026, per soggiorni turistici fino a 30 giorni.

Una semplificazione che sta generando un rinnovato interesse verso la Cina, rendendola più accessibile e competitiva e favorendo una ripresa qualitativa della domanda. La proposta di Going si sviluppa su due direttrici complementari. Da un lato, i viaggi tailor made, progettati su misura per viaggiatori evoluti e curiosi, con un forte accento sulle esperienze immersive e sui nuovi trend di esplorazione del Paese.

Tra questi, i collegamenti in treno ad alta velocità rappresentano un elemento chiave: un esempio emblematico è la linea AV Zhangjiajie-Furongzhen, nella provincia dello Hunan, che connette l’area dei celebri pinnacoli rocciosi – fonte d’ispirazione delle “montagne fluttuanti” di Avatar – al villaggio storico di Furong, noto per la suggestiva cascata che attraversa il centro abitato e per le tradizionali abitazioni su palafitte.

Accanto al “su misura”, Going propone una selezione di quattro itinerari di gruppo, costruiti attorno ai grandi poli simbolici di Pechino, Xi’an e Shanghai, capaci di intrecciare storia imperiale e contemporanea, icone urbane, paesaggi iconici e tradizioni millenarie. Itinerari equilibrati, pensati per chi desidera una prima o nuova scoperta della Cina con un approccio strutturato ma mai standardizzato, e con una particolare attenzione alla qualità delle esperienze incluse.

Tra queste, spicca la Cerimonia del tè a Pechino, guidata da uno Shifu, maestro dell’arte dell’infusione: un momento di approfondimento culturale che accompagna il viaggiatore alla scoperta del Gong Fu Cha, pratica raffinata evolutasi attraverso le dinastie cinesi e oggi espressione autentica della socialità e della filosofia di vita. Nella programmazione “Going2China”, ogni itinerario si distingue per livello di approfondimento e per focus tematici – culturali e naturalistici – dando vita a proposte differenziate e distintive. Un racconto di viaggio che si muove costantemente nel dialogo tra antico e moderno, cifra stilistica di un Paese capace di sorprendere e rinnovarsi, e di una programmazione pensata per creare valore lungo tutta la filiera, dalle agenzie di viaggio al cliente finale.

