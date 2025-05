MILANO (ITALPRESS) – “Sono andata a trovare Federica Brignone a

Torino nel primo giorno in cui iniziava ad avere un carico

sfiorante. Non so bene come sia messa con il ginocchio e per quali scelte opteranno, però sono certa che farà di tutto per recuperare al top e le auguro di riuscire ad esserci”. Lo ha dichiarato la sciatrice azzurra Sofia Goggia, a margine dell’inaugurazione della personalizzazione della Linea 5 della metropolitana di Milano realizzata in occasione del Centenario del “Gruppo Sciatori Fiamme Gialle”. C’è tempo anche per un pensiero rivolto a Jannik Sinner, impegnato nella finale degli Internazionali. “La finale sarà entusiasmante e abbiamo già

il gruppo di amici per vedere e tifare Sinner tutti insieme. Gli

faccio un in bocca al lupo” le parole di Goggia che parla della prossima stagione. “Per noi è sempre molto lunga ed

estenuante, perchè parte a fine ottobre e finisce a fine marzo, e

solitamente abbiamo veramente pochissime notti preventivate a

casa. Stiamo in giro tanto però avere la possibilità di andare a

sciare a fine stagione ci permette di fare chilometri, testare

tutto l’equipment e lavorare su dettagli su cui durante la

stagione non si riesce a lavorare. Abbiamo un grossissimo periodo

di preparazione fisica per poi preparare al meglio la trasferta

più importante in Argentina a settembre”. Sul suo rapporto con le Fiamme Gialle, ha aggiunto:”Nella Guardia di Finanza ho trovato una famiglia che mi ha sempre supportata al meglio e la cosa che mi rende più orgogliosa è il fatto di avere sviluppato un fortissimo senso di appartenenza per quella che ritengo essere una grande famiglia, per quelle relazioni e legami personali indissolubili che sono andata a stringere”.

