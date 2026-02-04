Goggia “Il sogno rimane vincere l’oro in discesa”

MILANO (ITALPRESS) – A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Sofia Goggia ha fatto il punto, ai microfoni di Sky Sport, sulla sua preparazione e sulle altre due edizioni dei Giochi alle quali ha preso parte. L’obiettivo è ben chiaro in testa: vincere una medaglia. “Mentirei se ti dicessi che ci sto pensando. Penso spesso a Cortina, a quel sogno che avevo sin da bambina di vincere da grande le Olimpiadi. Lo porto con me nonostante, se devo essere sincera, io stia pensando in questo periodo più a quello che devo fare giorno per giorno”, ha detto la bergamsca, che in discesa libera ha vinto l’oro ai Giochi di Pyeongchang e l’argento alle Olimpiadi di Pechino. “Sono molto concentrata sul calendario di Coppa del mondo, anche per il fatto che Lindsey Vonn è 93 punti davanti a me nella classifica di discesa libera. Quindi ogni gara da qui in avanti può essere una possibilità per avvicinarmi, batterla ed eventualmente sorpassarla. Il focus è su questo. E devo dire che va bene così. In questi anni ho sempre detto che avrei pensato alle Olimpiadi una volta là: ci penseremo sul momento”, ha aggiunto l’azzurra.

“Il bilancio di questa prima parte di stagione è positivo, anche se riconosco di non aver dominato nelle discipline veloci. Il Gigante è una disciplina sulla quale ho investito molto in questi anni. Ho intrapreso questo percorso tecnico sia per tornare ad alti livelli sia per una ‘stabilità’, soprattutto nella velocità in SuperG e in discesa libera. Devo dire che a sprazzi, come già anche la stagione passata, sono riuscita a far vedere quello di cui sono capace in questa disciplina. Purtroppo, non sono ancora riuscita a esprimermi come vorrei in due manche nella stessa gara”, ha spiegato Goggia.

“Nella velocità, purtroppo, non siamo riusciti a fare il classico periodo di allenamenti a Copper Mountain, perché per la prima volta in 10 anni abbiamo trovato delle temperature altissime, quando invece negli anni scorsi faceva veramente freddo. Non siamo riusciti a far nulla se non due mezze giornate di SuperG, quindi un totale di sette, otto giri. Mi è mancata un po’ questa parte di allenamenti, per poter approcciare subito le prime gare con quella decisione che mi ha sempre un contraddistinta. In ogni caso a Sankt Moritz non posso dire di essere andata male: su tre gare ho fatto quarta, terza e terza, però sentivo che mi mancava quella confidenza in più, che crei in allenamento abituandoti ai giri ad alto ritmo”, ha precisato l’azzurra.

“Le Olimpiadi di Pyeongchang le ho fatte quando avevo 25 anni. A Pechino invece ne avevo 29. Adesso ne ho 33. Penso di essere molto cresciuta rispetto al 2018, per tanti aspetti mi sento molto diversa anche, ma penso comunque di essere sempre fatta della stessa pasta. Magari sono più riflessiva su alcune cose. Di Pyeongchang ricordo di aver vissuto quelle giornate pensando solo alla bellezza dell’evento e alla possibilità di vivere quel sogno che avevo sempre coltivato sin da bambina. A Pechino è stato un bellissimo argento, anche per il percorso di avvicinamento molto tortuoso: i giorni antecedenti alle Olimpiadi sono stati molto difficili a livello fisico, con quella caduta nel SuperG di Cortina. Ho avuto una fede incrollabile in me stessa, sentivo che ce l’avrei fatta. Non sapevo bene come, non sapevo bene in che condizioni, ma indipendentemente dal mio fisico mi ero messa in testa che ce l’avrei fatta e così è stato”, ha continuato Goggia, prima di ricordare che nel 2018 aveva detto, sempre a Sky Sport, che avrebbe voluto vincere la discesa libera dei Giochi. “Oggi, per questa domanda, risponderei la stessa cosa. Il sogno rimane la discesa libera“, ha concluso l’azzurra.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).