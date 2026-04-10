Goggia “Contenta di quanto ottenuto, stagioni deludenti sono altre”

MILANO (ITALPRESS) - "Sotto certi aspetti è stata una stagione sotto le aspettative, forse ci si aspettava un pochino di più perchè il livello di sci espresso in allenamento è stato molto alto in tre discipline e non sempre in gara sono riuscita a esprimerlo. Ma concludere la stagione con una medaglia olimpica, seppur di bronzo ma in una giornata estremamente complicata, e una Coppa del Mondo di super-G che non avevo mai ottenuto in carriera è qualcosa di molto bello, a cui dare molto valore". Sofia Goggia può dirsi soddisfatta della sua annata. La campionessa bergamasca, oggi a Milano per l'ultima tappa del tour lombardo di "Io prevengo", iniziativa per rendere la prevenzione cardiometabolica accessibile, sottolinea che "le stagioni deludenti sono altre". f28/glb/mca2