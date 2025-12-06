Gli Stati Uniti approvano la vendita di missili all’Italia per 301 milioni di dollari

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Dipartimento di Stato Usa ha approvato la possibile vendita all’Italia di missili aria-terra con gittata estesa e relative attrezzature per 301 milioni di dollari. E’ quanto si legge in una nota della Defense Security Cooperation Agency (Dsca), che ha notificato il Congresso.

“Il governo italiano ha richiesto l’acquisto di 100 Agm-158B/B-2 Joint Air-to-Surface Standoff Missiles with Extended Range (Jassm-Er)”, precisa la nota, sottolineando che la possibile vendita “sosterrà gli obiettivi di politica estera e di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, migliorando la sicurezza di un alleato della Nato che rappresenta una forza per la stabilità politica ed il progresso economico in Europa”. “Migliorerà la capacità dell’Italia di affrontare le minacce attuali e future, fornendo sistemi di attacco su caccia italiani”, puntualizza la nota.

