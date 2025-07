Gli Smashing Pumpkins celebrano il 25° anniversario di ‘Machina’

MILANO (ITALPRESS) – Gli Smashing Pumpkins hanno presentato la tanto attesa ristampa del loro capolavoro del 2000, Machina/The Machines of God. Questo progetto uscirà in diversi formati il 29 agosto per Universal Music, ma è già possibile preordinarlo sullo Shop Online della casa discografica. Saranno disponibili la ristampa in vinile doppio LP nero da 180 grammi; doppio LP colorato 180g (Limited Edition), CD e formati digitali. “Non potrei essere più orgoglioso”, ha detto Billy Corgan. Gli Smashing Pumpkins sono pronti a dare il via a un tour internazionale che partirà da Plovdiv, in Bulgaria, il 27 luglio, e che toccherà anche l’Italia nei giorni successivi.

– Foto Universal Music –

(ITALPRESS)