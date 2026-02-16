MILANO (ITALPRESS) – Questi gli azzurri in gara martedì 17 febbraio, ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina:
10:00 – 10:45
Combinata nordica Gundersen LH Predazzo Ski Jumping Stadium
Samuel COSTA-Aaron KOSTNER-Alessandro PITTIN
12:10 – 14:40
Hockey su ghiaccio Playoff U: Italia-Svizzera Milano Ice Park
13:45 – 14:25
Combinata nordica Fondo 10 km Tesero Cross-Country Skiing Stadium
Samuel COSTA-Aaron KOSTNER-Alessandro PITTIN
14:05 – 17:05
Curling Fase a gironi D: Italia-Giappone Cortina Curling Olympic
Stadium
Stefania CONSTANTINI-Marta LO DESERTO-Rebecca MARIANI-
Elena Antonia MATHIS-Giulia ZARDINI LACEDELLI
14:30 – 14:45
Pattinaggio di velocità Team Pursuit U – Semifinali Milano Ice
Park
Davide GHIOTTO-Andrea GIOVANNINI-Michele MALFATTI
14:30 – 16:05
Biathlon Staffetta U Anterselva Biathlon Arena
Patrick BRAUNHOFER-Tommaso GIACOMEL-Lukas HOFER-Nicola ROMANIN
16:22 – 16:26
Pattinaggio di velocità Team Pursuit U – Finale 3°/4° posto Milano
Ice Park
16:28 – 16:32
Pattinaggio di velocità Team Pursuit U – Finale 1°/2° posto Milano
Ice Park
18:45 – 23:00
Pattinaggio di figura Corto Singolo D Milano Ice Skating Arena
Lara Naki GUTMANN
19:00 – 20:00
Bob Bob a 2 U – Heat 3 Cortina Sliding Centre
Patrick BAUMGARTNER-Robert Gino MIRCEA
19:05 – 22:05
Curling Fase a gironi U: Italia-Stati Uniti Cortina Curling
Olympic Stadium
Sebastiano ARMAN-Mattia GIOVANELLA-Amos MOSANER-Alberto
PIMPINI-Joel Thierry RETORNAZ
21:05 – 22:10
Bob Bob a 2 U – Heat 4 Cortina Sliding Centre
Patrick BAUMGARTNER-Robert Gino MIRCEA
